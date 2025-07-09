Более 80 беспилотников ВСУ сбили ночью в российских регионах Минобороны РФ: средства ПВО сбили 86 беспилотников ВСУ в регионах России

Системы ПВО сбили 86 украинских беспилотников в российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Больше всего дронов нейтрализовали в Курской области — 23. Также БПЛА уничтожили в Брянской, Тульской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Воронежской и Рязанской областях, а также в Московском регионе.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что над регионом были уничтожены два украинских беспилотника. Он заверил жителей региона в постоянном контроле ситуации и работе служб безопасности для защиты населения. Также Анохин попросил соблюдать правила предосторожности и не снимать на фото и видео работу средств ПВО.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские системы ПВО сбили два дрона, направлявшихся в сторону столицы. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб для предотвращения возможных последствий.