Силы ПВО сбили летевшие на Москву дроны ВСУ Собянин: ПВО уничтожила два БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Российские военные сбили два дрона, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб для предотвращения возможных последствий.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он.

Ранее в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Пассажирам порекомендовали следить за обновлениями в работе аэропорта и учитывать возможные изменения в расписании рейсов.

Также ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске. Врио губернатора Курской область Александр Хинштейн заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, а ситуация находится под постоянным контролем властей.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил о прогремевших взрывах в Новомосковске Тульской области. SHOT добавил, что местные жители услышали громкие хлопки в нескольких районах города и ближайших поселках. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту ситуацию.