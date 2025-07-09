Пару дронов ВСУ сбили над Смоленской областью

Над Смоленской областью уничтожены два украинских беспилотника, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. По его словам, регион вновь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины.
По предварительной информации жертв и разрушений нет. На место падения обломков направлены оперативные службы, — написал глава области.
Анохин заверил жителей региона в постоянном контроле ситуации и работе служб безопасности для защиты населения. Также он попросил соблюдать правила предосторожности и не снимать на фото и видео работу средств ПВО.
Ранее российские военные сбили два дрона, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб для предотвращения возможных последствий.
До этого ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, а ситуация находится под постоянным контролем властей.