Пару дронов ВСУ сбили над Смоленской областью Анохин: два БПЛА ВСУ уничтожили в небе над Смоленской областью

Над Смоленской областью уничтожены два украинских беспилотника, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. По его словам, регион вновь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины.

По предварительной информации жертв и разрушений нет. На место падения обломков направлены оперативные службы, — написал глава области.

Анохин заверил жителей региона в постоянном контроле ситуации и работе служб безопасности для защиты населения. Также он попросил соблюдать правила предосторожности и не снимать на фото и видео работу средств ПВО.

Ранее российские военные сбили два дрона, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб для предотвращения возможных последствий.

До этого ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, а ситуация находится под постоянным контролем властей.