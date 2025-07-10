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10 июля 2025 в 08:20

Появились кадры затянутого дымом Киева после ночных прилетов

Небо над Киевом затянуло густым дымом после ночного массированного обстрела

Фото: Evgen Kotenko/Global Look Press

Небо над Киевом, который подвергся массированному обстрелу с использованием беспилотных летательных аппаратов, затянуло густым дымом, сообщило издание «Страна.ua», опубликовав в Telegram-канале соответствующие кадры. В ночь на 10 июля в городе несколько раз объявлялась воздушная тревога. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как пишет источник, состояние атмосферы в городе после ночной атаки достигло опасных значений — высокая концентрация вредных веществ в воздухе зафиксирована на левобережье. При этом спутниковый сервис NASA фиксирует один пожар на левом берегу и еще три — на правом.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Киев подвергся массированному обстрелу с использованием российских беспилотных летательных аппаратов. По данным канала, в атаке были задействованы десятки дронов, которые направились в сторону столицы Украины. В результате обстрела в городе возникли пожары в Шевченковском и Дарницком районах.

До этого стало известно, что в Киеве прогремела серия мощных взрывов на фоне воздушной тревоги. Местные СМИ также информировали о нескольких всплесках взрывов в столице Украины.

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