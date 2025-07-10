«РВ» сообщила о массированной атаке российских дронов по Киеву

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Киев подвергся массированному обстрелу с использованием российских беспилотных летательных аппаратов. По данным канала, в атаке задействованы десятки дронов, направляющихся в сторону столицы Украины. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

«Операция Z: Военкоры Русской Весны» уточнил, что в результате обстрела в Киеве возникли пожары в Шевченковском и Дарницком районах. Канал предположил, что атака продлится всю ночь.

Ранее в Киеве прогремела серия мощных взрывов на фоне воздушной тревоги. До этого местные СМИ также информировали о нескольких всплесках взрывов в столице Украины.

До этого стало известно, что число пострадавших при атаке БПЛА на городской пляж в Курске выросло до 10. Врио губернатора региона Александр Хинштейн информировал, что в результате удара погибли три человека.

Как пояснил Хинштейн, все трое погибших в результате удара ВСУ — мужчины, один из них — сотрудник Росгвардии. По его словам, по меньшей мере три человека находятся в тяжелом состоянии. В числе пострадавших — пятилетний ребенок, добавил врио губернатора.