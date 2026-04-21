Политолога-иноагента оштрафовали за отсутствие информационной плашки

Политолога Маркова оштрафовали на 35 тыс. рублей за нарушение закона

Сергей Марков
Гагаринский районный суд Москвы назначил штраф в размере 35 тыс. рублей политологу Сергею Маркову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщил РИА Новости. Сам политолог заявил, что плашку у него украли.

Суд назначил моему подзащитному штраф в размере 35 тыс. рублей по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ, — сказал собеседник.

На заседании Марков признал, что в его публикации какое-то время действительно отсутствовала обязательная плашка, однако подчеркнул, что в целом он соблюдает закон и многократно проверяет свои посты перед публикацией. Он заявил, что плашку у него украли злоумышленники, которые также разместили в его канале один пост.

Ранее суд Москвы до этого оштрафовал актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 40 тыс. рублей за несоблюдение требований законодательства об иностранных агентах. Речь идет о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.

