18 ноября 2025 в 18:25

В отношении Маркова возбудили административное дело

Политолог Марков привлечен к ответственности за нарушение закона об иноагентах

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Против политолога Сергея Маркова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) возбуждено административное дело за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов, указано на портале судов общей юрисдикции Москвы. Материалы дела направлены в Останкинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Дело было зарегистрировано 18 ноября по статье о нарушении порядка деятельности иноагента лицом, не включенным в соответствующий реестр. За данное правонарушение политологу может грозить денежное взыскание в размере до 50 тыс. рублей.

На текущий момент дата судебного заседания по данному административному протоколу еще не была назначена. Марков был официально внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов 22 августа.

Ранее сообщалось, что певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) была заочно арестована по делу об уклонении от обязанностей, предусмотренных для иноагентов. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. В течение года артистка дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка данной деятельности.

Россия
суды
иноагенты
Сергей Марков
