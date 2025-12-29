Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 17:31

Против Эйдельман утвердили обвинение

Прокуратура утвердила обвинение против Эйдельман по делу о фейках

Тамара Эйдельман
Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма и фейках о Вооруженных силах РФ против блогера Тамары Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). На данный момент она находится в розыске, уточнили в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Тамары Эйдельман. Ей заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 354.1 УК РФ <…> и пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ <…> Уголовное дело будет рассмотрено судом в отсутствие обвиняемой, находящейся в розыске, — сообщили в Прокуратуре Москвы.

Ранее суд заочно приговорил к пяти годам колонии общего режима основательницу издания «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, деятельность в России признана нежелательной) Галину Тимченко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее признали виновной по делу об организации деятельности нежелательной организации.

Также главреда онлайн-издания «Важные истории» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Романа Анина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) лишили российского гражданства. Известно, что журналист, будучи уроженцем Молдавии, стал гражданином РФ в 2006 году.

