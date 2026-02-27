«Свои» люди «нагрели» десятки миллионов гривен на ремонте украинской ТЭС

«Свои» люди «нагрели» десятки миллионов гривен на ремонте украинской ТЭС Прокуратура Украины заявила о хищении 50 млн гривен на ремонте Трипольской ТЭС

Прокуратура Украины сообщила о хищении не менее 50 млн гривен (89 млн рублей) при проведении ремонтных работ на Трипольской ТЭС, передает издание «Страна.ua». По данным следствия, стоимость ремонта была искусственно завышена, а контракты заключались с аффилированными компаниями.

Правоохранители установили, что цены на некоторые товары и услуги завышались в несколько раз. В результате махинаций подрядчики получали необоснованную выгоду за счет государственных средств.

Подозрения в совершении преступления предъявлены шестерым должностным лицам частных предприятий. Двое из них уже отправлены под домашний арест, еще один фигурант объявлен в розыск. Отмечается, что Трипольская ТЭС является структурным подразделением компании «Центрэнерго».

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что коррупционную схему украинского бизнесмена Тимура Миндича и экс-министра энергетики страны Германа Галущенко прикрывали на самом верху украинской власти. В НАБУ отметили, что Миндич, которого также называют «кошельком» президента Владимира Зеленского, через связи в высших органах власти обеспечивал сохранение ключевой роли Галущенко в кабмине.