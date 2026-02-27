Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 12:11

«Свои» люди «нагрели» десятки миллионов гривен на ремонте украинской ТЭС

Прокуратура Украины заявила о хищении 50 млн гривен на ремонте Трипольской ТЭС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Прокуратура Украины сообщила о хищении не менее 50 млн гривен (89 млн рублей) при проведении ремонтных работ на Трипольской ТЭС, передает издание «Страна.ua». По данным следствия, стоимость ремонта была искусственно завышена, а контракты заключались с аффилированными компаниями.

Правоохранители установили, что цены на некоторые товары и услуги завышались в несколько раз. В результате махинаций подрядчики получали необоснованную выгоду за счет государственных средств.

Подозрения в совершении преступления предъявлены шестерым должностным лицам частных предприятий. Двое из них уже отправлены под домашний арест, еще один фигурант объявлен в розыск. Отмечается, что Трипольская ТЭС является структурным подразделением компании «Центрэнерго».

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что коррупционную схему украинского бизнесмена Тимура Миндича и экс-министра энергетики страны Германа Галущенко прикрывали на самом верху украинской власти. В НАБУ отметили, что Миндич, которого также называют «кошельком» президента Владимира Зеленского, через связи в высших органах власти обеспечивал сохранение ключевой роли Галущенко в кабмине.

Украина
коррупция
ТЭС
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
В Кремле узнали о подготовке Киевом новых провокаций на газопроводах в РФ
Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне
Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией на границе Афганистана
Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов
Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах
В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля
В Новосибирске пенсионерка украла выплаты у родственников участника СВО
Под Владимиром накрыли подпольный цех по производству сладостей
Назван наследник Трампа, который может стать президентом США
Магнитные бури сегодня, 27 февраля: что будет завтра, давление, недомогание
Девушка после естественного зачатия родила «медицинское чудо» в Китае
Украине предрекли военный конфликт с одной европейской страной
Американист оценил политические амбиции Мелании Трамп
В Киеве обозначили сроки встречи Путина, Трампа и Зеленского
Клименко назвал скрытую угрозу государству от искусственного интеллекта
Сомнолог предупредил, чем так опасен сбитый режим сна
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.