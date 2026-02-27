Зимняя Олимпиада — 2026
«Арестовали подельника»: экс-премьер о шатком положении Зеленского

Экс-премьер Азаров: коррупционный скандал привел Зеленского к осуждению в ЕС

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Коррупционный скандал развивается в негативном для украинского президента Владимира Зеленского ключе, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, которые приводит ТАСС, в США и ЕС, возможно, впервые начали задумываться над тем, что расхищаются их средства, а не Киева.

Сейчас ситуация продолжает развиваться в негативном для Зеленского ключе. Арестовали, например, его ближайшего подельника. Это бывший министр энергетики, последующий министр юстиции Галущенко, — отметил он.

По мнению Азарова, Галущенко готов давать показания не потому, что проникся желанием во всем сознаться, а потому, что находится под давлением документов и фактов. Он готов работать со следствием, выторговывая себе какие-то там возможные поблажки, объяснил Азаров.

Ранее сообщалось, что бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич через свои связи в высших органах власти обеспечивал сохранение ключевой роли Галущенко в правительстве страны. По данным следствия, подконтрольные экс-министру лица также оставались в кабмине благодаря покровительству сверху. Такой подход обеспечивал устойчивость преступной схемы.

