27 февраля 2026 в 10:50

Подозреваемый в попытке взорвать бизнесмена во Фрязино задержан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Правоохранители задержали жителя подмосковного Фрязина по подозрению в покушении на убийство предпринимателя с помощью самодельного взрывного устройства, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. По данным следствия, злоумышленник пытался взорвать машину бизнесмена на железнодорожном переезде.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по подозрению в покушении на убийство предпринимателя, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатых веществ задержан житель города Фрязино, — говорится в сообщении.

Во Фрязино 10 февраля на железнодорожном переезде произошел взрыв автомобиля Nissan. Пострадал мужчина — он получил травму ноги. По предварительным данным, в машине сработало неустановленное устройство.

Ранее пострадавший мужчина сообщил, что за этим могут стоять его недоброжелатели. По его словам, он заметил отверстие под водительским сиденьем до того, как произошел взрыв. В настоящее время мужчина находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь.

Москва
Подмосковье
взрывы
СК РФ
