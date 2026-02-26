Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 14:54

Задержанному вербовщику «Царской империи» предъявили обвинение

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Следственный комитет предъявил обвинение члену секты «Царская империя», задержанному на территории Московской области, сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону. Он проходит по делу об участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Фигуранта также заключили под стражу.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области местному жителю предъявлено обвинение в участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а также по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в заявлении.

Участник псевдорелигиозной организации «Царская империя» по имени Варфоломей был задержан накануне, 25 февраля. Мужчину нашли в квартире, где ранее нашли пропавших сестер Марину и Ирину.

По версии следствия, Варфоломей — активный последователь и вербовщик секты. Он занимался пропагандой организации и призывал ее членов уничтожать документы и не признавать власть президента России.

