Макрон призвал остановить огонь на Ближнем Востоке

Макрон: войну на Ближнем Востоке надо остановить на время религиозных праздников

Президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом лидеров стран ЕС обратился с призывом к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке в связи с предстоящими религиозными праздниками. 20 марта мусульмане будут праздновать Уразу-байрам, или Ид-аль-Фитр, что переводится как «Праздник разговения». Этот день символизирует завершение поста, который соблюдается в течение священного месяца Рамадан.

В то время как регион вступает в период религиозных праздников, я думаю, что все должны успокоиться, а боевые действия прекратиться по меньшей мере на несколько дней, чтобы попытаться вновь дать шанс переговорам, — сказал французский лидер.

Ранее Макрон предложил мораторий на удары по гражданским объектам и инфраструктуре на Ближнем Востоке, чтобы снизить напряженность и предотвратить негативные глобальные последствия, включая рост цен на энергоносители. Он отметил непродуманность ответных ударов Ирана и рассказал, что обсудил ситуацию с эмиром Катара и президентом США Дональдом Трампом, который поддержал призыв к прекращению бомбардировок.