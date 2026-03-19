Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 18:17

Макрон призвал остановить огонь на Ближнем Востоке

Макрон: войну на Ближнем Востоке надо остановить на время религиозных праздников

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом лидеров стран ЕС обратился с призывом к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке в связи с предстоящими религиозными праздниками. 20 марта мусульмане будут праздновать Уразу-байрам, или Ид-аль-Фитр, что переводится как «Праздник разговения». Этот день символизирует завершение поста, который соблюдается в течение священного месяца Рамадан.

В то время как регион вступает в период религиозных праздников, я думаю, что все должны успокоиться, а боевые действия прекратиться по меньшей мере на несколько дней, чтобы попытаться вновь дать шанс переговорам, — сказал французский лидер.

Ранее Макрон предложил мораторий на удары по гражданским объектам и инфраструктуре на Ближнем Востоке, чтобы снизить напряженность и предотвратить негативные глобальные последствия, включая рост цен на энергоносители. Он отметил непродуманность ответных ударов Ирана и рассказал, что обсудил ситуацию с эмиром Катара и президентом США Дональдом Трампом, который поддержал призыв к прекращению бомбардировок.

Эммануэль Макрон
Ближний Восток
призыв
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.