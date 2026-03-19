Макрон выступил со срочным призывом по войне на Ближнем Востоке Макрон призвал остановить удары по энергообъектам на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам в ближневосточном конфликте. В ходе беседы с журналистами перед саммитом ЕС в Брюсселе он подчеркнул необходимость защиты гражданской инфраструктуры и деэскалации, передает Figaro.

Мы выступаем за идею моратория на удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению в этом конфликте, а также за скорейшую деэскалацию, — сказал Макрон.

Глава Пятой республики отметил, что последствия таких ударов ощущаются во всем мире. С начала конфликта цены на нефть и газ выросли после блокировки Ормузского пролива, а уничтожение производственных мощностей грозит долгосрочными последствиями.

Ответные удары Ирана по объектам в странах Персидского залива президент Франции назвал «опрометчивой эскалацией». Он также сообщил, что обсуждал ситуацию с эмиром Катара и президентом США Дональдом Трампом, который, по словам Макрона, сам призвал прекратить бомбардировки гражданской инфраструктуры — газовой, нефтяной и объектов водоснабжения.

Ранее стало известно, что ЕС не может согласовать общую линию в отношении конфликта на Ближнем Востоке из-за серьезных противоречий между Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Париж предлагает направить миссию сопровождения в Ормузский пролив, а Берлин отвечает отказом. Французский лидер был возмущен ударами Ирана, а немецкий оказался не готов активно действовать.