19 марта 2026 в 14:51

Макрон выступил со срочным призывом по войне на Ближнем Востоке

Макрон призвал остановить удары по энергообъектам на Ближнем Востоке

Эмманюэль Макрон Эмманюэль Макрон Фото: IMAGO/L.Urman / Starface/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам в ближневосточном конфликте. В ходе беседы с журналистами перед саммитом ЕС в Брюсселе он подчеркнул необходимость защиты гражданской инфраструктуры и деэскалации, передает Figaro.

Мы выступаем за идею моратория на удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению в этом конфликте, а также за скорейшую деэскалацию, — сказал Макрон.

Глава Пятой республики отметил, что последствия таких ударов ощущаются во всем мире. С начала конфликта цены на нефть и газ выросли после блокировки Ормузского пролива, а уничтожение производственных мощностей грозит долгосрочными последствиями.

Ответные удары Ирана по объектам в странах Персидского залива президент Франции назвал «опрометчивой эскалацией». Он также сообщил, что обсуждал ситуацию с эмиром Катара и президентом США Дональдом Трампом, который, по словам Макрона, сам призвал прекратить бомбардировки гражданской инфраструктуры — газовой, нефтяной и объектов водоснабжения.

Ранее стало известно, что ЕС не может согласовать общую линию в отношении конфликта на Ближнем Востоке из-за серьезных противоречий между Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Париж предлагает направить миссию сопровождения в Ормузский пролив, а Берлин отвечает отказом. Французский лидер был возмущен ударами Ирана, а немецкий оказался не готов активно действовать.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпосланник США объяснил приоритеты Вашингтона в мире
В Иране опровергли информацию о назначении нового главы Совбеза
Эксперт объяснил, почему не всем бизнесам нужно внедрять ИИ
Юрист объяснила, зачем москвичи покупают квартиры в Воркуте
Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР
«Пашут в три пота»: в «Газпроме» объявили о наступлении времени «быков»
«Время новых впечатлений»: Буланова рассказала о тоске по «нулевым»
«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения в эфир
Двум приграничным регионам России выделят около 7 млрд рублей
Россия доставила в Мозамбик палатки и продукты
Политолог ответил, зачем США пригласили Лукашенко с визитом
Желание уволиться из театра, слухи о болезни: как живет Олег Меньшиков
ЕС не смог согласовать решение о финансировании Украины
Спецпосланник США раскрыл планы Лукашенко по Совету мира
«Жесткий мужик»: британский генерал рассказал о встрече с Герасимовым
Хегсет обвинил Украину в резком истощении американских боеприпасов
В Минэнерго сделали важное заявление о запрете на экспорт бензина
ЕК предупредили о риске миграционного кризиса
В психлечебнице Петербурга подтвердили нахождение Ильи Ремесло в стационаре
Самолет-шпион США проявил нездоровый интерес к Калининградской области
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

