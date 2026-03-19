Макрон выступил со срочным призывом по войне на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам в ближневосточном конфликте. В ходе беседы с журналистами перед саммитом ЕС в Брюсселе он подчеркнул необходимость защиты гражданской инфраструктуры и деэскалации, передает Figaro.
Мы выступаем за идею моратория на удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению в этом конфликте, а также за скорейшую деэскалацию, — сказал Макрон.
Глава Пятой республики отметил, что последствия таких ударов ощущаются во всем мире. С начала конфликта цены на нефть и газ выросли после блокировки Ормузского пролива, а уничтожение производственных мощностей грозит долгосрочными последствиями.
Ответные удары Ирана по объектам в странах Персидского залива президент Франции назвал «опрометчивой эскалацией». Он также сообщил, что обсуждал ситуацию с эмиром Катара и президентом США Дональдом Трампом, который, по словам Макрона, сам призвал прекратить бомбардировки гражданской инфраструктуры — газовой, нефтяной и объектов водоснабжения.
Ранее стало известно, что ЕС не может согласовать общую линию в отношении конфликта на Ближнем Востоке из-за серьезных противоречий между Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Париж предлагает направить миссию сопровождения в Ормузский пролив, а Берлин отвечает отказом. Французский лидер был возмущен ударами Ирана, а немецкий оказался не готов активно действовать.