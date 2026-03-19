Роль Басты, отношения с Бузовой, расставания: как живет Слава Копейкин

Актер Слава Копейкин прославился благодаря роли Турбо в сериале «Слово пацана». Что известно о его новых проектах и личной жизни?

Чем известен Копейкин

Вячеслав Копейкин родился 15 июня 1998 года в Москве. Окончил ГИТИС, куда поступил с третьей попытки.

Актер дебютировал в кино в 2019 году в картине «Трудные подростки». Наибольшую популярность ему принесли съемки в сериале «Слово пацана», где он исполнил роль Валеры Туркина из группировки «Универсам» по прозвищу Турбо. Также Копейкин снимался в лентах «Стрим», «Дети перемен», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Невероятные приключения Шурика», «Холодное сердце» и других.

На настоящий момент в его фильмографии около 15 работ.

Что известно о личной жизни Копейкина

Слава Копейкин состоял в отношениях с актрисой Яной Енжаевой, известной благодаря съемкам в сериалах «Молодежка» и «Праздники». О романе пары стало известно в начале 2024 года, они были вместе около года.

«Это правда. Уже да. Мое сердце сейчас свободно», — объявил актер осенью 2025 года.

По словам Копейкина, в отношениях он всегда является человеком, которого «бросают».

«В моем опыте в основном бросали меня — по причине того, что я никогда не хотел делать больно как раз. Я до последнего тянул. Понимаю, что и я уже не хочу, и я вижу, что и человек не хочет», — делился он.

Копейкин заметил, что не стремился «не быть плохим». По его словам, часто в таких ситуациях он думал, что отношения еще можно наладить.

Что связывает Копейкина с Бузовой

Слава Копейкин впервые встретился с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой до популярности, когда подрабатывал в ночном клубе.

«Я был артистом выносов: мы выносили дорогие бутылки алкоголя и поздравляли людей в разных костюмах, например Супермена. И вот однажды поздравляли Ольгу в таком костюме. Я поднимал ее на стулья», — рассказывал он.

После выхода сериала «Слово пацана» Бузова оценила внешность Копейкина, тогда он попытался наладить с ней контакт в соцсетях.

«Бузова назвала меня своим „крашем“, сказала: „Ой, какой лапа“. Но до сих пор не написала. А я ей написал: „Здрасте. Это твой „краш“. Только у нее закрыты все сообщения, новые даже в предложку не приходят», — поделился он.

Позднее артисты начали встречаться на совместных мероприятиях и записывать вместе ролики. Однако Копейкин отмечал, что между ними нет близких отношений.

«Мы поприкалывались просто. А из этого раздули уже историю любви», — отметил он.

Чем сейчас занимается Копейкин

Слава Копейкин в 27 лет активно развивает карьеру актера. В 2026 году с ним на экраны вышли ленты «Дети перемен. Новый сезон» и «Красавица».

Кроме того, он снимается в фильмах «Пропавший» и «Царевна Несмеяна», а также был утвержден на роль Басты в биографическом фильме о рэпере «Баста. Начало игры».

