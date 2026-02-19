Актер Копейкин рассказал о нескольких расставаниях

Актер Вячеслав Копейкин признался, что предпочитает не заканчивать отношения самостоятельно, сообщает «Москва 24». Он рассказал, что всегда ждет болезненного решения от другого человека.

В моем опыте в основном бросали меня — по причине того, что я никогда не хотел делать больно как раз. Я до последнего тянул. Понимаю, что и я уже не хочу, и я вижу, что и человек не хочет, — рассказал Копейкин.

Актер подчеркнул, что не стремился «не быть плохим». По его словам, часто в таких ситуациях он думал, что отношения еще можно наладить.

Ранее блогер Полина Диброва рассказала, что приняла решение о разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым, когда осознала интерес к другому человеку. По словам звезды, решение о расставании не было случайным импульсом, а стало итогом глубокой внутренней работы и честного признания самой себе в угасании прежних чувств.