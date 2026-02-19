Зимняя Олимпиада — 2026
Актер Копейкин рассказал о нескольких расставаниях

Актер Копейкин признался, что старается не заканчивать отношения сам

Актер Вячеслав Копейкин признался, что предпочитает не заканчивать отношения самостоятельно, сообщает «Москва 24». Он рассказал, что всегда ждет болезненного решения от другого человека.

В моем опыте в основном бросали меня — по причине того, что я никогда не хотел делать больно как раз. Я до последнего тянул. Понимаю, что и я уже не хочу, и я вижу, что и человек не хочет, — рассказал Копейкин.

Актер подчеркнул, что не стремился «не быть плохим». По его словам, часто в таких ситуациях он думал, что отношения еще можно наладить.

Ранее блогер Полина Диброва рассказала, что приняла решение о разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым, когда осознала интерес к другому человеку. По словам звезды, решение о расставании не было случайным импульсом, а стало итогом глубокой внутренней работы и честного признания самой себе в угасании прежних чувств.

