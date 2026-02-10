Диброва объяснила, в какой момент приняла решение о разводе Диброва заявила, что решилась на развод из-за влюбленности в другого мужчину

Блогер Полина Диброва рассказала в интервью изданию «Газета.Ru», что приняла решение о разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым, когда осознала интерес к другому человеку. По словам звезды, решение о расставании не было случайным импульсом, а стало итогом глубокой внутренней работы и честного признания самой себе в угасании прежних чувств.

Я просто влюбилась. Влюбилась и не смогла держать это чувство внутри себя. Я пришла и честно сказала об этом Дмитрию, — добавила Диброва.

По мнению модели, в момент, когда замужняя женщина допускает «в свое поле» другого мужчину, становится очевидным, что в браке что-то идет не так. Несмотря на длительную совместную историю и наличие троих детей, Диброва выбрала «путь честности», решив не скрывать новую любовь от супруга.

Официальный развод Дибровых состоялся в сентябре 2025 года. В настоящее время Полина состоит в отношениях с бизнесменом Романом Товстиком, который также недавно завершил бракоразводный процесс со своей супругой Еленой. Известно, что у нового избранника модели шестеро наследников.

Ранее Диброва рассказала, что дети поддерживали ее на всех этапах развода. По словам бизнесвумен, бракоразводный процесс в их семье шел спокойно до тех пор, пока история не всплыла в СМИ.