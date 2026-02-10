«Не поверил»: Диброва раскрыла первую реакцию экс-мужа на новые отношения

Блогер Полина Диброва в интервью «Газете.Ru» рассказала, что ее бывший муж телеведущий Дмитрий Дибров сперва не поверил новости о том, что ее чувства к нему угасли. По ее словам, он воспринял это признание как временную обиду или каприз, а не как серьезное решение.

Дмитрий не поверил. Он решил, что я просто обиделась, расстроилась, что со мной что-то не так. Но я не тот человек, который бросается словами. Если что-то произношу вслух, значит, под этим уже есть фундамент, — поделилась она.

Диброва подчеркнула, что не склонна к манипуляциям и не добивается целей через давление и демонстративные жесты. По словам блогера, она всегда осознает ответственность за свои слова и поступки.

Ранее Диброва рассказала, что дети поддерживали ее на всех этапах развода с телеведущим. По словам бизнесвумен, бракоразводный процесс в их семье шел спокойно до тех пор, пока история не всплыла в СМИ.

До этого блогер назвала нелепыми слухи о том, что ее экс-муж собирается сделать ей предложение руки и сердца. Она заявила, что у Диброва остались к ней чувства, однако вместе они не будут.