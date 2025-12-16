Диброва ответила на сплетни, что экс-муж сделает ей предложение Полина Диброва опровергла слухи, что экс-муж снова сделает ей предложение

Участница шоу «Тайный миллионер» на СТС Полина Диброва в беседе с NEWS.ru назвала нелепыми слухи о том, что ее экс-муж телеведущий Дмитрий Дибров собирается делать ей предложение руки и сердца на Новый год. На прессс-джанкете в рамках вечеринки своего женского клуба она отметила, что чувства у Диброва к ней остались, но вместе они не будут.

Это, пожалуй, самый нелепый слух, который я о себе слышала, — добавила Диброва.

Диброва рассказала, что счастлива в отношениях со своим возлюбленным, миллиардером Романом Товстиком, и ждет свадьбы с ним. Накануне, 15 декабря, пара впервые вышла на светское мероприятие вместе.

Кроме того, Диброва призналась, что прилагает усилия для сохранения нормальных отношений с экс-мужем. Она отметила, что существуют определенные «перипетии» и бытовые ситуации, которые не всегда проходят гладко, но оба проявляют друг к другу взаимопонимание.

Ранее бывшая супруга телеведущего заявила, что больше всего переживала за родственников, которые читают хейт в интернете. Диброва сочла такое поведение некрасивым и призвала никого не осуждать.