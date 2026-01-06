Что есть в новогодние каникулы: рецепт ленивых голубцов с капустой

Семья и жизнь

Готовим ленивые голубцы в каникулы — вкусно и без хлопот! Возьмите 500 граммов смешанного мясного фарша, добавьте 200 граммов отваренного риса, одно свежее яйцо, неполную чайную ложку соли и щепотку душистого перца. Руками сформируйте аккуратные котлетки продолговатой формы.

Порубленные мелко 2 луковицы и тертую морковь пассеруйте на подсолнечном масле. Далее по рецепту голубцов в кастрюлю уложите слоями: подрумяненные овощи, мясные заготовки, 300 граммов тонко нарезанной белокочанной капусты.

Смешайте 500 мл воды с тремя столовыми ложками томатной пасты, чайной ложкой молотой паприки и парой лаврушек. Залейте полученной смесью содержимое кастрюли, доведите до кипения.

Убавьте пламя, накройте крышкой ленивые голубцы и оставьте томиться на 40 минут. За 5 минут до готовности добавьте три раздавленных зубчика чеснока и измельченную петрушку.

Подавайте к столу, сдобрив деревенской сметаной. Аромат этого блюда пробудит аппетит!