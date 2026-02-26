Юрист рассказал о новых правилах регистрации граждан по месту пребывания Юрист Хаминский: для пребывания на даче летом теперь нужна временная регистрация

Россиянам, которые хотят жить на даче летом, теперь понадобится временная регистрация по месту пребывания, заявил Общественной Службе Новостей юрист Александр Хаминский. Он отметил, что соответствующие поправки к Федеральному закону «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения» приняли в Госдуме.

Раньше обязанность регистрироваться по месту пребывания распространялась в основном на гостиницы, общежития и санатории, где администрация сама подавала сведения о постояльцах. Теперь это правило распространяется и на частный жилой фонд, в том числе на дачные дома. Так гражданин, прибывший к месту временного пребывания, должен подать сведения в органы внутренних дел, — пояснил Хаминский.

Он отметил, что ужесточение правил регистрации создаст дополнительные бюрократические сложности, однако при грамотной организации процесса через «Госуслуги» процедуру можно сделать быстрой и удобной. По его словам, самое главное, что эти нововведения сделают учет граждан прозрачнее и эффективнее, а также облегчат поиск людей.

Ранее МВД России разработало законопроект, разрешающий оформлять временную регистрацию в апартаментах, которые по своим характеристикам соответствуют квартирам и фактически используются для постоянного проживания, но не относятся к гостиничному фонду. Ведомство предложило внести изменения в понятие «место пребывания», включив в него приравненные к жилью нежилые помещения.