МВД предложило разрешить временную регистрацию в апартаментах

Министерство внутренних дел РФ разработало законопроект, разрешающий оформлять временную регистрацию в апартаментах, которые по своим характеристикам соответствуют квартирам и фактически используются для постоянного проживания, но не относятся к гостиничному фонду, сообщается в пояснительной записке к документу. Ведомство предлагает внести изменения в понятие «место пребывания», включив в него приравненные к жилью нежилые помещения.

В этой связи законопроектом предлагается уточнить понятие «место пребывания» в законе № 5242-I, дополнив его положением, что таковым может являться нежилое помещение, сходное по предусмотренным проектной документацией соответствующего здания характеристикам с квартирами в многоквартирном доме и не входящее в номерной фонд гостиниц и иных средств размещения, — говорится в сообщении.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что возможность регистрироваться в апартаментах не повлияет на размер коммунальных платежей для их владельцев. Парламентарий пояснил, что нововведение, ставшее следствием решения Конституционного суда, призвано ликвидировать правовую неопределенность в этом вопросе.

Кроме того, юрист Михаил Салкин заявил, что упразднение обязательной регистрации граждан способно снизить число фиктивных прописок. Эксперт выразил сомнения в реализации этой идеи из-за стремления властей расширять реестры, но отметил, что современные технологии и портал «Госуслуги» позволяют отказаться от устаревшей системы учета и эффективно взаимодействовать с населением.