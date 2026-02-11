Юрист оценил идею отменить обязательную регистрацию граждан

Отмена обязательной регистрации граждан может привести к сокращению рынка фиктивных прописок, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, на пути реализации инициативы существуют сомнения, связанные с практикой государства по расширению различных реестров.

Инициатива об отмене регистрации в целом выглядит здравой, однако ее реализация вызывает сомнения с учетом устойчивой практики государства по созданию и расширению различных реестров и систем учета. Инициатива способна сократить рынок фиктивных прописок. При необходимости проверки фактического проживания конкретного лица по определенному адресу такие действия могут быть обеспечены в рамках имеющихся полномочий должностных лиц, включая участковых. Инициатива представляется обоснованной. Саму регистрацию целесообразно сохранить как добровольный механизм, сделать по желанию гражданина и для удобства получения отдельных услуг, — высказался Салкин.

По его мнению, с текущим уровнем цифровизации необходимо отказываться от устаревшей регистрационной конструкции, так как каналы связи с гражданами могут эффективно работать через «Госуслуги». Он отметил, что юридически значимые уведомления уже направляются в электронном виде, из-за чего формальный адрес регистрации во многом теряет свое практическое значение.

С учетом уровня цифровизации и реального спроса государства на учетные механизмы от этой архаичной конструкции регистрации граждан логично отходить. Каналы связи с россиянами могут обеспечиваться через «Госуслуги» и привязанный к документам номер телефона, если цель учета — оперативная коммуникация. Тем более юридически значимые уведомления уже направляются в электронном виде тем, кто использует соответствующие сервисы. В таких случаях формальный адрес регистрации во многом утрачивает практическое значение, — подытожил Салкин.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым разработали законопроект об отмене обязательной регистрации граждан. Инициатива предполагает замену обязанности правом. По мнению разработчиков, регистрация не формирует полной и точной картины движения граждан.