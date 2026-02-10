В Госдуме предложили отменить обязательную регистрацию граждан

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым разработали законопроект об отмене обязательной регистрации граждан, следует из текста документа. Инициатива предполагает замену обязанности правом.

В пояснительной записке указано, что существующая система регистрационного учета не отражает реальную мобильность населения. По мнению разработчиков, регистрация не формирует полной и точной «картины движения граждан».

Авторы инициативы также отмечают, что обязательный характер регистрационного учета создает административные ограничения для граждан, которые проживают в съемном жилье или часто меняют место проживания. В документе подчеркивается, что оформление регистрации зависит от участия собственников жилья, которые нередко отказываются регистрировать нанимателей.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru заявил, что регистрация в апартаментах не меняет условий оплаты услуг ЖКХ. По его словам, новое право по оформлению временной прописки в таком типе жилья является результатом решения Конституционного суда, которое направлено на устранение правовой неопределенности. Он добавил, что решение Конституционного суда является переходной мерой до внесения поправок в федеральное законодательство, над которыми сейчас работают парламентарии и правительство.