В ГД призвали снизить объем бюрократической работы для психологов в школах

Депутаты фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Сардана Авксентьева во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с инициативой снизить бюрократическую нагрузку на педагогов-психологов в школах, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Парламентарии указали, что специалисты вынуждены тратить львиную долю времени на заполнение отчетов вместо работы с детьми.

Причину большой бюрократической нагрузки депутаты видят в разрозненных требованиях федеральных, региональных и школьных нормативных актов. При этом единого перечня обязательных документов на законодательном уровне не существует, что порождает «бумажный произвол» на местах, указали авторы обращения. Депутаты предложили утвердить единый федеральный перечень документации, запретить регионам и школам требовать лишние отчеты, а также внедрить принцип «однократного ввода данных» для разных уровней управления.

С учетом изложенного считаем целесообразным рассмотреть возможность сокращения объема отчетности педагогов-психологов и исключения дублирования документов, — указано в письме.

