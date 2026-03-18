«Надеюсь, получится»: звезда «Великолепного века» раскрыл «русскую» мечту

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит, известный по ролям в проектах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Королек — птичка певчая», во время визита в Россию с гастролями признался, что мечтает выучить русский язык, сообщает KP.RU. Однако артист добавил, что это пока дается ему с большим трудом.

Мы часто приезжаем в Россию, но, к сожалению, мне пока не удалось продвинуться в плане изучения языка. Сложно! Надеюсь, однажды получится выучить русский язык, — заявил Озчивит.

Озчивит начал масштабные гастроли по РФ с моноспектаклем на турецком языке (с субтитрами). После московской премьеры актер признался, что мечтал начать мировое турне именно с России — «родины искусства». Он был тронут цветами и сладостями, полученными от зрителей. В ответ артист продемонстрировал, что всегда носит с собой запас любимых конфет.

Спектакль, поставленный режиссером Чагры Шенсоем, рассказывает историю простого автомеханика. Это сложнейший жанр — 80 минут на сцене без единого живого партнера, только автомобиль. Бурак подчеркнул, что его герой, как и он сам, всего добился трудом.

Ранее актера Догукана Гюнгера заменили в популярном сериале «Клюквенный щербет» после того, как он попал в скандал, связанный с наркотиками. На его роль утвержден новый исполнитель — Эмре Динлер.