Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 16:48

Россиянам рассказали, за какими льготами необходимо обращаться лично

Доцент Иванова-Швец: за льготой на земельный налог нужно обращаться лично

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пенсионерам необходимо лично обращаться за льготами на налог на доходы, имущество и земельный налог, рассказала «Финансам Mail» доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она отметила, что также личное обращение потребуется, если человек не получил положенную льготу.

Экономист объяснила, что, если пенсионер не получил доплату к пенсии, которая начисляется в беззаявительном порядке, ему придется обратиться в Социальный фонд. Она отметила, что еще ряд льгот можно получить как в натуральной, так и в денежной форме.

Иванова-Швец рассказала, что в таком случае придется лично обратиться с заявлением в отделение СФР. По ее словам, чтобы получить льготы в желаемой форме в следующем году, пенсионеру необходимо обратиться в фонд до 1 октября текущего года.

Ранее депутат Татьяна Буцкая рассказала, что многодетным семьям в России доступно более 60 мер поддержки. Она отметила, что часто представители таких семей недостаточно информированы о способах поддержки.

льготы
пенсионеры
обращения
заявления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.