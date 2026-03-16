Россиянам рассказали, за какими льготами необходимо обращаться лично Доцент Иванова-Швец: за льготой на земельный налог нужно обращаться лично

Пенсионерам необходимо лично обращаться за льготами на налог на доходы, имущество и земельный налог, рассказала «Финансам Mail» доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она отметила, что также личное обращение потребуется, если человек не получил положенную льготу.

Экономист объяснила, что, если пенсионер не получил доплату к пенсии, которая начисляется в беззаявительном порядке, ему придется обратиться в Социальный фонд. Она отметила, что еще ряд льгот можно получить как в натуральной, так и в денежной форме.

Иванова-Швец рассказала, что в таком случае придется лично обратиться с заявлением в отделение СФР. По ее словам, чтобы получить льготы в желаемой форме в следующем году, пенсионеру необходимо обратиться в фонд до 1 октября текущего года.

Ранее депутат Татьяна Буцкая рассказала, что многодетным семьям в России доступно более 60 мер поддержки. Она отметила, что часто представители таких семей недостаточно информированы о способах поддержки.