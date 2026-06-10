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10 июня 2026 в 09:07

Раненый украинец сам достал осколки из тела из-за страха перед «отловом»

Житель Сумской области самостоятельно извлек осколки из-за страха мобилизации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Житель села Сопычь в Сумской области рассказал ТАСС, что самостоятельно извлек из тела осколки, поскольку опасался мобилизации в случае обращения за медицинской помощью. По словам мужчины, решение лечиться в больнице стало бы для него «дорогой в один конец».

Мины прилетали по дому в 2025-м. Брата родного, который инвалид, и меня зацепило. Брат в больнице лежал, а мне туда нельзя, <…> потому что сразу отловят и на передовую. Сам себе осколки доставал, — сообщил собеседник.

Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу предложил сажать сотрудников ТЦК (аналог военкоматов) на срок от 5 до 12 лет за незаконное удержание людей. Законопроект был зарегистрирован 8 июня.

До этого сотрудники ТЦК в Закарпатье мобилизовали мужчину с психическими нарушениями и в течение 14 дней держали его в подвале, снимая его панические атаки на видео. Источник в силовых структурах рассказал, что украинские полиция и Минобороны бездействуют.

Также стало известно, что сотрудники одесского ТЦК похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Речь идет о протодиаконе Троицкого собора, которого, несмотря на наличие серьезных заболеваний, признали пригодным к службе в Вооруженных силах Украины.

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