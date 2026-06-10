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10 июня 2026 в 10:41

Певица Валерия ответила, стоит ли запрещать фонограмму

Певица Валерия: запрещать фонограмму не нужно

Певица Валерия Певица Валерия Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Запрещать фонограмму не нужно, заявила KP.RU певица Валерия. Она отметила, что аудитория имеет право самостоятельно определять контент, который ей подходит.

Мне кажется, что запрещать ничего не нужно. Аудитория должна сама сделать выбор. Есть ведь зрители, которые считают, что главное — это шоу и танцы, а как поет артист, не важно, — рассказала Валерия.

Певица подчеркнула, что вычислить фонограмму можно по артикуляции артиста и тому, как он попадает в текст. По ее словам, сейчас публика стала более искушенной и часто понимает, когда человек на самом деле поет сам.

Ранее певец Юрий Лоза заявил, что народной артистке России Надежде Кадышевой совершено безразлична критика коллеги Татьяны Куртуковой по поводу использования фонограммы, пока народ идет на ее концерты. Он усомнился в том, что сама Куртукова не использует «фанеру».

Шоу-бизнес
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Валерия
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