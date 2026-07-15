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15 июля 2026 в 13:22

Пригожин раскрыл свое отношение к откровенным фотографиям Валерии

Пригожин заявил, что спокойно относится к откровенным фотографиям Валерии

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с KP.RU, что спокойно относится к откровенным фотографиям своей супруги и певицы Валерии в социальных сетях. По его словам, у него нет причин для ревности, напротив, он гордится своей спутницей.

Она же артистка. Если ревновать ко всему, тогда как потом Лере на сцену выходить? Наоборот, я счастлив, что рядом со мной такая красивая женщина, — высказался Пригожин.

Ранее Пригожин заявил, что искусственный интеллект является грубым заменителем настоящих артистов. Он отметил, что считает это временным трендом. Продюсер подчеркнул, что со временем ИИ не сможет заменить созданную человеком музыку. По его словам, нейросеть не может лишь стать удобным инструментом, а не заменить искусство.

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