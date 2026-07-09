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09 июля 2026 в 15:34

Пригожин рассказал, что думает о нейросетевой музыке

Продюсер Пригожин: ИИ является грубым заменителем настоящих артистов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Искусственный интеллект является грубым заменителем настоящих артистов, заявил НСН продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что считает это временным трендом.

ИИ-треки — это мода, как после пандемии COVID-19 все потянулись на концерты, потому что соскучились по людям. Сегодня другой тренд: трудно отличить живого исполнителя от неживого — технологический процесс создает дополнительную конкуренцию, — заявил Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что со временем ИИ не сможет заменить созданную человеком музыку. По его словам, нейросеть может лишь стать удобным инструментом, а не заменить искусство.

Ранее продюсер Игорь Краев рассказал, что половина новых российских треков написана с помощью искусственного интеллекта. По его словам, сейчас люди слушают то, что предлагают им алгоритмы.

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Иосиф Пригожин
нейросети
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