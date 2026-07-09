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09 июля 2026 в 14:51

Продюсер назвал количество ИИ-треков среди новых песен

Продюсер Краев: половина всех новых треков написана с помощью ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Половина новых российских треков написана с помощью искусственного интеллекта, заявил НСН продюсер Игорь Краев. Он отметил, что сейчас люди слушают то, что предлагают им алгоритмы.

А по итогам полугодия в топ-500 самых популярных в российском интернете треков 79 позиций заняли нейросетевые продукты, — рассказал Краев.

Продюсер подчеркнул, что композиции начинают «вируситься» именно после предложений алгоритмов. По его словам, на портале TopHit даже пройдет отдельная номинация на музыкальной премии — «Лучший ИИ-трек года».

Ранее сообщалось, что ИИ-кавер на песню «Седая ночь» в исполнении нейросетевого Канье Уэста принес правообладателям доход в размере 10 млн рублей. Создателем завирусившегося трека является менеджер по туризму из Ижевска Август Септемберов.

Общество
нейросети
песни
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