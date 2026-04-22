ИИ-кавер «Седой ночи» принес правообладателям 10 млн рублей

ИИ-кавер на песню «Седая ночь» в исполнении нейросетевого Канье Уэста принес правообладателям доход в размере 10 млн рублей, сообщает Telegram-канала Baza. Создателем завирусившегося трека является менеджер по туризму из Ижевска Август Септемберов. Канал утверждает, что сам автор композиции не получил от этого успеха никаких выплат.

Септемберов говорит, что продюсер Андрей Разин скачал его работу и без разрешения разместил на стриминговых сервисах. В качестве официальных исполнителей были указаны сторонние проекты, а сам Разин вписал себя в композиторы. Благодаря этому трек возглавил мировой чарт Shazam, принося огромную прибыль захватчикам контента.

Попытка автора договориться о разделе доходов мирным путем закончилась блокировкой со стороны продюсера. Разин внес в черный список и создателя кавера, и журналистов, пытавшихся прояснить ситуацию. Сейчас ижевский креатор намерен добиваться справедливости и отстаивать свои права в судебном порядке.

Ситуация осложняется тем, что в отношении Разина уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве с правами на песни «Ласкового мая». Продюсер скрывается в США и находится под заочным арестом по решению российского суда. При этом скандальный нейрокавер уже начал исчезать с крупнейших мировых музыкальных площадок.

Ранее сын композитора Владимира Шаинского музыкант Вячеслав Шаинский заявил, что созданная ИИ музыка не может заменить человеческое искусство, поскольку в ней нет души. По его словам, нейросети можно использовать в музыкальной сфере только ради эксперимента.