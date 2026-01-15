Атака США на Венесуэлу
Сын Шаинского раскрыл свое отношение к созданной ИИ музыке

Сын Шаинского заявил, что в созданной нейросетями музыке нет души

Созданная ИИ музыка не может заменить человеческое искусство, поскольку в ней нет души, заявил НСН музыкант сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав. По его словам, нейросети можно использовать в музыкальной сфере только ради какого-то эксперимента.

Мне как музыканту не хотелось бы, чтобы искусственный интеллект заменял человека, потому что все-таки искусство требует именно человеческого интеллекта и подхода. А пока что ИИ не дотягивает, потому что в нем нет души. Я лично выступаю за то, чтобы музыка оставалась делом человека, а не компьютера, — высказался Шаинский.

При этом он отметил, что сейчас нейросети очень активно развиваются, и порой отличить композиции ИИ от работ реального человека крайне сложно. Он добавил, что сейчас в музыке действительно не хватает ярких личностей, несмотря на множество молодых артистов.

Ранее председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких заявила, что сгенерированный нейросетями контент без соответствующей маркировки могут заблокировать. Она отметила, что в некоторых соцсетях уже есть встроенные алгоритмы, которые выявляют и помечают ИИ-материалы.

