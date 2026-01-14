Россиянам объяснили, в каком случае могут заблокировать ИИ-контент Председатель НАБ Терентьева-Галицких: контент без отметки ИИ могут заблокировать

Сгенерированный нейросетями контент без соответствующей маркировки могут заблокировать, заявила «Москве 24» председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких. Она отметила, что в некоторых соцсетях уже есть встроенные алгоритмы, которые выявляют и помечают ИИ-материалы.

Если такой контент не отмечен как нейросети, его могут и заблокировать. Но у нас сейчас нет жестких мер или особого отслеживания, — подчеркнула Терентьева-Галицких.

ИИ-креатор Инна Сарафонова, в свою очередь, отметила, что сейчас нейросетевых моделей используют преимущественно для рекламы. Сгенерированные образы людей, в том числе реальных, также применяют для создания контента для взрослых.

Ранее сообщалось, что в России набирает обороты новый вид кибермошенничества с использованием сгенерированных образов. Злоумышленники создают с помощью нейросетей цифровые образы для выманивания крупных сумм у пользовательниц сайтов знакомств.