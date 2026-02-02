Зимняя Олимпиада — 2026
«ВКонтакте» изучила медиапривычки разных поколений

«ВКонтакте» изучила медиапривычки четырех поколений пользователей. В соцсети сравнили, как взаимодействуют с контентом альфа, зумеры, миллениалы и поколение Х.

По результатам исследования, 48% поколения альфа ограничиваются короткими сессиями, но могут проводить в VK Видео более двух часов, предпочитают быстрые форматы и любят смотреть контент на ходу. Зумеры чаще других используют соцсеть для развлечения — в 47% случаев, также они предпочитают контент про гейминг, комиксы и интересуются распаковками.

Миллениалы заходят в соцсеть почти каждый день, являются лидерами по просмотру клипов и интересуются практичными форматами: лайфхаками и историями из жизни. Представители поколения Х планируют просмотр и выделяют специальное время, приходят в соцсеть, чтобы научиться новому, и предпочитают короткие тексты, а также изображения с подписями.

Ранее сообщалось, что пользователи «ВКонтакте» в среднем проводят на платформе 64 минуты в сутки. Это самый крупный показатель среди соцсетей в России — за год он увеличился на 20%.

