Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 12:32

«ВКонтакте» выяснили, сколько времени пользователи проводят на платформе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пользователи «ВКонтакте» в среднем проводят на платформе 64 минуты в сутки. Это самый крупный показатель среди соцсетей в России — за год он увеличился на 20%.

Пользователи от 25 до 34 лет проводят в среднем 76 минут в сутки — на 13% больше, чем годом ранее. Посетители в возрасте от 12 до 24 летстали проводить на платформе на 17% больше времени, а пользователи в возрасте от 35 до 44 лет — на 24%.

Данные получены в рамках исследования Mediascope Cross Web. Они учитывают использование десктопных и мобильных устройств.

Ранее сообщалось, что пользователи «ВКонтакте» в период новогодних праздников посмотрели рекордный объем контента. Суммарное время просмотра «VK Видео» выросло на 70% по сравнению с прошлым годом — чаще всего пользователи отдавали предпочтение сериалам, детскому и юмористическому контенту.

ВКонтакте
пользователи
статистики
контент
