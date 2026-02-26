«Не наш путь»: в Госдуме раскрыли, кому нужна анонимность в интернете Депутат Горелкин: анонимность в интернете нужна только преступникам

Анонимность в интернете нужна для совершения преступлений или ведения информационных войн, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, которые передает ТАСС, тотальный контроль Сети тоже не укладывается в российский менталитет.

Лично я убежден, что анонимность нужна только для совершения правонарушений и ведения информационных войн, поэтому я всегда поддерживал законодательные инициативы, направленные на деанонимизацию. <...> С моей точки зрения, тотальный контроль тоже не наш путь, это не соответствует российскому менталитету, — сказал депутат.

Ранее экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что основная задача государства — не победить мошенничество на корню, а сделать его дорогим занятием. По его мнению, на это, в частности, была направлена блокировка звонков в мессенджерах.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что борьба с телефонными и интернет-мошенниками будет бесконечной, но необходимой. Сенатор подчеркнул, что приоритетом остается минимизация вреда гражданам от мошеннических действий. Он также призвал не отвечать на подозрительные звонки. По его словам, масштабы телефонного мошенничества в России «достаточно высокие».