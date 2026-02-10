Экс-советник Путина назвал лучший способ борьбы с телефонным мошенничеством

Основная задача государства — не победить мошенничество на корню, а сделать его дорогим занятием, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его мнению, на это, в частности, была направлена блокировка звонков в мессенджерах.

Конечно, стало меньше мошенников [после блокировки звонков в мессенджерах]. В цепочке борьбы с ними анонимность звонков является входным параметром. Его надо перекрывать. И если звонок бесплатный, каждый может заняться этим. Соответственно, основная задача — сделать мошенничество дорогим. Ведь все строилось на дешевизне коммуникаций, — сказал Клименко.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что борьба с телефонными и интернет-мошенниками будет бесконечной, но необходимой. Сенатор подчеркнул, что приоритетом остается минимизация вреда гражданам от мошеннических действий. Он также призвал не отвечать на подозрительные звонки. По его словам, масштабы телефонного мошенничества в России «достаточно высокие».