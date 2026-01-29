Сенатор объяснил, почему мошенничество невозможно полностью искоренить

Борьба с телефонными и интернет-мошенниками будет бесконечной, но необходимой, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Сенатор подчеркнул, что приоритетом остается минимизация вреда гражданам от мошеннических действий, сообщает РИА Новости.

Есть несколько сфер, где борьба бесконечна. <…> И телефонное мошенничество, тем более, сейчас, поскольку появились новые технологические возможности, задействуется искусственный интеллект — это тема бесконечная, но это не значит, что перед ней надо опускать руки, — сказал Пушков.

Сенатор призвал не отвечать на подозрительные звонки. По его словам, масштабы телефонного мошенничества в России «достаточно высокие».

Ранее стало известно, что злоумышленники разработали новый способ обмана россиян, предлагая пожизненные дивиденды. Они убеждают, что такие выплаты якобы положены гражданам, родившимся до 1990 или 1991 года. Человеку предлагается установить несколько приложений, которые якобы нужны для заработка на ценных бумагах и анализа финансовых операций.