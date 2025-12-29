В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с пожизненными выплатами МВД: аферисты стали соблазнять россиян пожизненными выплатами в обмен на кредит

Злоумышленники разработали новый способ обмана россиян, предлагая пожизненные дивиденды, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС. Они убеждают, что такие выплаты якобы положены гражданам, родившимся до 1990 или 1991 года.

Жертвы, проявив интерес к предложению, оставляют заявку на обратный звонок от юриста. После этого с ними связывается незнакомец, выдающий себя за консультанта и обещающий внушительный ежемесячный доход.

Перед этим пользователю предлагается установить несколько приложений, которые якобы нужны для заработка на ценных бумагах и анализа финансовых операций. Благодаря этому доверчивые граждане России переводят все свои сбережения на мошеннический брокерский счет.

«Консультант» также советует им оформить кредит, средства от которого затем похищают мошенники. В МВД посоветовали не доверять обещаниям о легком и быстром заработке и сохранять бдительность.

Ранее сообщалось, что мошенники звонят людям, представляясь сотрудниками полиции, и обвиняют их в госизмене из-за перевода денег на Украину. Затем они убеждают обменять наличные на новые, ссылаясь на необходимость срочной замены, и присылают курьера, которому доверчивые граждане передают свои сбережения.