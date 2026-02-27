Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 14:36

Раскрыта одна деталь дела основателя издания Readovka

Основателя издания Readovka Костылева заподозрили в мошенничестве на 1 млн

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Основатель и бывший главный редактор издания Readovka Алексей Костылев подозревается в мошенничестве на сумму не менее 1 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Источник агентства не раскрыл других деталей дела.

Сумма ущерба от противоправных действий Костылева — не менее 1 млн рублей, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Костылева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, однако сумма ущерба не раскрывалась. В отношении журналиста возбуждено дело по четвертой части статьи 159 УК РФ. Следствие ходатайствует перед судом об аресте Костылева сроком на два месяца на период проведения расследования.

До этого стало известно, что по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова допросили еще одну сотрудницу полиции. В беседе со следователями та подтвердила, что в ее отделе полиции нарушались правила работы со служебной информацией. Уголовное дело о взятках сотрудникам правоохранительных органо против журналиста возбудили еще в 2025 году.

В Екатеринбурге 21 ноября 2025 года прошло новое судебное заседание по уголовному делу в отношении редактора URA.RU Дениса Аллаярова. На нем его родной дядя и экс-полицейский Андрей Карпов впервые дал показания.

мошенничество
мошенники
СМИ
издания
