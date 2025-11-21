Международный муниципальный форум стран БРИКС
Дядя редактора URA.RU впервые дал показания в суде в Екатеринбурге

Денис Аллаяров на пятом судебном заседании в Верх-Исетском районном суде Денис Аллаяров на пятом судебном заседании в Верх-Исетском районном суде Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
В Екатеринбурге 21 ноября 2025 года прошло новое судебное заседание по уголовному делу в отношении редактора URA.RU Дениса Аллаярова, пишет издание. На нем его родной дядя и экс-полицейский Андрей Карпов впервые дал показания.

Согласно обвинению, Аллаяров давал взятки Карпову. В отношении бывшего правоохранителя также возбуждено уголовное дело. Как пишет издание, сначала Карпов говорил о получении взятки в размере 20 тыс. рублей, но позже изменил показания, заявив, что также получил от редактора 100 тыс. рублей, которые были перечислены на карты бабушки и тети Аллаярова. При этом отмечается, что часть этой суммы была переведена редактором в качестве подарка родственнице, а часть поступила на счет тети в качестве гонорара за подготовку презентации. Уточняется, что новое заседание прошло под руководством судьи Юлии Меркуловой.

Ранее сообщалось, что оперативный сотрудник Евгений Ревнивцев несколько раз давал разные показания по делу Аллаярова. Его допрашивали первым.

До этого стало известно, что жена и мать экс-главы УГРО ОП № 10 Карпова, регулярно получали по семь тысяч рублей от сотрудника известного екатеринбургского СМИ. Отправителем выступал редактор раздела «Криминал».

