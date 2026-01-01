В столичном аэропорту ввели временные ограничения

Введены временные ограничения на полеты в аэропорту Внуково, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал он.

Ранее Кореняко объявил о введении временных ограничений на полеты в международном московском аэропорту Домодедово. Он отметил, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

До этого более 300 российских туристов не могли вылететь из аэропорта Внуково в направлении Вьетнама из-за технической неисправности самолета. Рейс в Нячанг был задержан на несколько часов после поломки воздушного судна Boeing 767-300.

Также в аэропорту Внуково заявили о масштабной недогрузке багажа. При подготовке самолета к вылету из Туниса на борт не попали 111 единиц багажа, принадлежащих пассажирам. Представители воздушной гавани заверили, что авиакомпания активно занимается решением возникшей проблемы.