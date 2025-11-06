Сотни россиян спали на полу в ожидании починки самолета Более 300 россиян не могут улететь из Москвы во Вьетнам из-за поломки самолета

Более 300 российских туристов не могут вылететь из московского аэропорта Внуково во Вьетнам из-за поломки самолета, сообщает Telegram-канал SHOT. Рейс в Нячанг, первоначально запланированный на 4 утра, был задержан на 8 часов после того, как Boeing 767-300 вышел из строя.

По информации источника, пассажирам, среди которых есть беременные женщины и маленькие дети, первоначально пришлось спать на полу терминала. Представители авиакомпании объяснили задержку тем, что «машина тоже может сломаться». Позже часть пассажиров разместили в гостинице, всем предоставили горячее питание.

В сообщении говорится, что рейс в итоге перенесен на 12:30, для вылета ожидается прибытие другого борта из Антальи. Часть пассажиров отказалась от полета.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам выдали надувные матрасы, коврики, пледы и воду из-за задержки рейсов после ночной атаки БПЛА. Большинство рейсов были задержаны на четыре-пять часов, однако некоторые вылеты задерживались на 11 часов. Согласно сообщению Росавиации, работа аэропорта была возобновлена в 8 утра.