Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 11:57

Названа причина, по которой россияне начали чаще ездить в Киргизию

РИА Новости: россияне начали чаще ездить в Киргизию за пластическими операциями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россияне все чаще выбирают Киргизию для пластических операций, и число таких пациентов за последние годы выросло в разы, заявил хирург Дмитрий Прокопьев в беседе с РИА Новости. По его словам, в летний сезон иностранцы, в основном из стран СНГ, могут составлять до 40% клиентов клиник.

Если говорить о числе иностранных пациентов. <...> В летнее время, когда у людей отпуска, больше возможностей выбраться, таких пациентов становится больше. Я думаю, что может доходить до 40% от общего числа. В остальное время — порядка 10-20%, — рассказал он.

Как уточнил специалист, наибольший поток клиентов идет из Казахстана и России, причем число россиян неуклонно растет. Точной статистики нет, но речь может идти о сотнях или тысячах пациентов в год. Узнают о возможностях в основном через «сарафанное радио» или соцсети, отметил Прокопьев.

Среди самых востребованных операций — увеличение груди, коррекция живота, липосакция, а также омолаживающие подтяжки лица и блефаропластика. Для прохождения операции и реабилитации врач порекомендовал приезжать в страну минимум на две-три недели.

Ранее в МИД Киргизии заявили, что правительство не планирует отменять действующий порядок въезда в страну для граждан России. Представитель ведомства опровергла появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что с 1 января 2026 года россиянам будет запрещен въезд по внутренним паспортам.

пластические операции
россияне
Киргизия
хирурги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент Колумбии сделал заявление о мировой войне
Как обмануть желудок? Сытный крем-суп без калорий
В Норвегии придумали способ защитить Гренландию от Трампа
МЧС раскрыло секрет правильного вызволения авто из снега
У россиян стали «угонять» аккаунты на «Госуслугах» под видом капремонта
Стилист рассказала о главных тенденциях зимы 2025-2026
Главный аккорд стола: «Морская жемчужина» — нежнейший пирог с секретом
Россиянам раскрыли доступный способ восстановления после праздников
«Если Стармер добьется запрета»: в США подготовят ответный удар по Британии
Королевская семья Британии: новости, в Сеть слили «обнаженку» Миддлтон?
Индонезия заблокировала чат-бот Илона Маска в соцсети X
Ситуация в аэропортах РФ 10 января: проблемы с багажом, отмены рейсов
Российским туристам объяснили, как не подцепить блох в Индии
Российские начальники признались, что не могут без «Большого брата»
Взрывы под Краснодаром, раненые белгородцы: как ВСУ атакуют РФ 10 января
ВСУ за сутки лишились свыше тысячи солдат на всех участках СВО
Микроавтобус с пассажирами влетел в грузовик на скользкой трассе
Полиция Украины мародерствовала после удара ВСУ по Красноармейску
Россия поразила объекты ВПК Украины
ВСУ пытались ударить по ВС России ракетой большой дальности
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.