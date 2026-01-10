Названа причина, по которой россияне начали чаще ездить в Киргизию

Названа причина, по которой россияне начали чаще ездить в Киргизию РИА Новости: россияне начали чаще ездить в Киргизию за пластическими операциями

Россияне все чаще выбирают Киргизию для пластических операций, и число таких пациентов за последние годы выросло в разы, заявил хирург Дмитрий Прокопьев в беседе с РИА Новости. По его словам, в летний сезон иностранцы, в основном из стран СНГ, могут составлять до 40% клиентов клиник.

Если говорить о числе иностранных пациентов. <...> В летнее время, когда у людей отпуска, больше возможностей выбраться, таких пациентов становится больше. Я думаю, что может доходить до 40% от общего числа. В остальное время — порядка 10-20%, — рассказал он.

Как уточнил специалист, наибольший поток клиентов идет из Казахстана и России, причем число россиян неуклонно растет. Точной статистики нет, но речь может идти о сотнях или тысячах пациентов в год. Узнают о возможностях в основном через «сарафанное радио» или соцсети, отметил Прокопьев.

Среди самых востребованных операций — увеличение груди, коррекция живота, липосакция, а также омолаживающие подтяжки лица и блефаропластика. Для прохождения операции и реабилитации врач порекомендовал приезжать в страну минимум на две-три недели.

Ранее в МИД Киргизии заявили, что правительство не планирует отменять действующий порядок въезда в страну для граждан России. Представитель ведомства опровергла появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что с 1 января 2026 года россиянам будет запрещен въезд по внутренним паспортам.