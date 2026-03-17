17 марта 2026 в 07:30

Лишили ВСУ 45 блиндажей с военными: успехи ВС РФ к утру 17 марта

ВС РФ в зоне СВО
Потери ВСУ из-за действий Южной группировки войск за сутки составили 45 блиндажей с личным составом. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 17 марта?

Лишили ВСУ 45 блиндажей с военными

Как сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, чьи слова передает ТАСС, также российские военные уничтожили семь наземных робототехнических комплексов.

«На Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях подразделениями войск беспилотных систем уничтожено 11 антенн связи и БПЛА, семь наземных робототехнических комплексов, поражено шесть пунктов управления БПЛА, а также 45 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито девять беспилотников противника», — рассказал Астафьев.

Уничтожили гексакоптеры ВСУ

В Харьковской области операторы ударных FPV-дронов из группировки войск «Север» успешно атаковали и уничтожили гексакоптеры и ударные дроны ВСУ, проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

«Посты воздушного наблюдения, расчеты радиолокационных станций и станций РЭБ обнаружили воздушные цели противника в Харьковской области. Координаты целей и направления их полета были переданы расчетам ударных БПЛА войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск „Север“», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что гексакоптеры и ударные беспилотники противника были уничтожены FPV-дронами тараном, поражением лопастей леской и гарпунами, а также подрывами осколочно-фугасной боевой части. Контроль обстановки и передача данных производились в онлайн-режиме с использованием штатных средств связи отечественного производства.

Сорвали ротацию ВСУ

На Константиновском направлении операторы FPV-дронов Южной группировки войск успешно предотвратили ротацию ВСУ, уничтожив технику и личный состав противника, заявили в российском военном ведомстве.

«В ходе воздушной разведки с применением БПЛА на Константиновском направлении специалистами подразделения войск беспилотных систем в составе 8-й общевойсковой армии Южной группировки войск было выявлено перемещение нескольких пикапов ВСУ с живой силой противника и грузом для украинских подразделений», — отметили в министерстве.

В МО рассказали, что в район обнаружения целей для пресечения действий противника, пытавшегося провести ротацию личного состава, были направлены FPV-дроны. Расчетами беспилотников уничтожено три пикапа ВСУ, тем самым не допущено восполнения позиций ВСУ личным составом и пополнения запасов продовольствия.

Не допустили применение дронов ВСУ

В Запорожской области снайперская группа, обеспечивающая воздушное прикрытие 36-й бригады подразделения «Восток», успешно предотвратила попытку использования беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ, рассказали в Минобороны РФ.

«Снайперская группа воздушного прикрытия 36-й бригады группировки войск „Восток“ при обеспечении защиты подразделений от беспилотников пресекла попытку применения вражеских БПЛА в Запорожской области», — сказали там.

Группа выявляла и поражала воздушные цели, работая с замаскированных и закрытых позиций. Для управления и координации применялись отечественные средства связи, обеспечивающие устойчивую работу днем и ночью.

«Основная работа у нас — это поражение гексакоптеров типа „Баба-Яга“ и „Вампир“, а также FPV-дронов и разведывательных беспилотников. <...> Бывает до десяти штук в день. Работаем с разных позиций, в основном с закрытых — из зданий или из укрытий. Здесь самое главное — точный, прицельный выстрел», — рассказал снайпер с позывным Грош.

Снайперы успешно нейтрализовали дроны противника, не позволив им приблизиться к укреплениям сил «Востока».

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
