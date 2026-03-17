Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 07:05

Названы лучшие способы выявить рак желудка на ранней стадии

Онколог Колесова: рак желудка на ранней стадии выявляет гастроскопия с биопсией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Наиболее информативным методом выявления рака желудка на ранней стадии является гастроскопия с биопсией, заявила NEWS.ru врач-онколог Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зоя Колесова. По ее словам, своевременная диагностика помогает успешно бороться с этим заболеванием.

Своевременная диагностика играет ключевую роль в борьбе с раком желудка. Наиболее информативным методом обследования считается гастроскопия с возможностью проведения биопсии. Эта процедура позволяет врачу осмотреть слизистую оболочку желудка и взять образцы тканей для анализа. Дополнительно могут применяться ультразвуковые исследования, компьютерная томография и анализы на Helicobacter pylori. Людям из группы риска целесообразно начинать профилактические обследования несколько раньше общепринятых рекомендаций. В частности, при наличии наследственной предрасположенности или хронических заболеваний желудка осмотр лучше проходить с 35 лет, — пояснила Колесова.

Ранее врач-онколог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Аслан Загаштоков заявил, что рак желудка чаще всего метастазирует в печень и легкие. По его словам, это связано с анатомическими особенностями кровоснабжения органов желудочно-кишечного тракта.

здоровье
заболевания
врачи
онкологи
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
Самое популярное
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.