Названы лучшие способы выявить рак желудка на ранней стадии

Наиболее информативным методом выявления рака желудка на ранней стадии является гастроскопия с биопсией, заявила NEWS.ru врач-онколог Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зоя Колесова. По ее словам, своевременная диагностика помогает успешно бороться с этим заболеванием.

Своевременная диагностика играет ключевую роль в борьбе с раком желудка. Наиболее информативным методом обследования считается гастроскопия с возможностью проведения биопсии. Эта процедура позволяет врачу осмотреть слизистую оболочку желудка и взять образцы тканей для анализа. Дополнительно могут применяться ультразвуковые исследования, компьютерная томография и анализы на Helicobacter pylori. Людям из группы риска целесообразно начинать профилактические обследования несколько раньше общепринятых рекомендаций. В частности, при наличии наследственной предрасположенности или хронических заболеваний желудка осмотр лучше проходить с 35 лет, — пояснила Колесова.

Ранее врач-онколог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Аслан Загаштоков заявил, что рак желудка чаще всего метастазирует в печень и легкие. По его словам, это связано с анатомическими особенностями кровоснабжения органов желудочно-кишечного тракта.