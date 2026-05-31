«Варварские выходки»: в Крыму осудили атаки ВСУ на трассу «Новороссия» Спикер парламента Крыма назвал атаки ВСУ на трассу «Новороссия» варварством

Атаки ВСУ на трассу «Новороссия» представляют собой варварские выходки, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, Киев совершает преступления против мирного населения. Он добавил, что Запад специально не замечает произвол, который творит Украина.

Противник пошел на очередное военное преступление против мирного населения и гражданского транспорта, стараясь запугать людей своими варварскими выходками, — сказал Константинов.

Ранее ВСУ нанесли удар по грузовику с помощью БПЛА на трассе «Новороссия». По словам пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко, состояние водителя уточняется.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти подготовили альтернативные маршруты объезда трассы «Новороссия» с учетом текущей обстановки. Он отметил, что движение в сторону Крыма и ДНР продолжается в штатном режиме, но в то же время подтвердил «определенные логистические трудности». 30 мая стало известно, что украинские военные применили на трассе «Новороссия» комплексную систему дистанционного минирования.