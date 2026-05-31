В Ингушетии возбудили уголовное дело после драки с участием трех подростков, сообщила пресс-служба регионального управления СК России в МАКСе. Оно связано со статьей об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум или более лицам.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что трое молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет получили ножевые ранения в ходе драки в Ингушетии. В региональном МВД уточнили, что угрозы жизни пострадавших нет. Конфликт произошел вечером 30 мая возле кафе «Ифтар». По предварительным данным, шестеро неизвестных напали на подростков, нанесли им ножевые ранения и скрылись на трех автомобилях.

До этого в Сергиевом Посаде произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали двое подростков. По данным МВД, вечером 23 мая в полицию поступило сообщение о стрельбе возле дома на Кирпичной улице.